Şampiyonluğa mı oynuyorsun Monaco?

İlk 45’te nasıl bir oyun izledik?

İstanbul’da daha diri ve istekli bir Monaco var. Kendi evlerinde Şampiyonlar Ligi’ne havlu atmış gibi oynayan Monaco, bugünse beni şaşırtacak denli ısırgan bir karakter ortaya koydu. Hani tribünler iddiasız takımların aşırı istekli oyunları karşısında, “Şampiyonluğa mı oynuyorsunuz, ne oluyor” diye sorar ya, Monaco da öyle bir oyun ortaya koydu. Golü, küçük ve önemsiz gibi görünen bir top kaybı sonunda buldu. Sahanın en iyisi Adriano’nun koklayamadığı bir pozisyon oldu.

İlk 10 dakika Beşiktaş, hızlı başladı ve golü de bulacak pozisyonlar buldu. Ancak sonrasında Monaco dengeyi kurdu. 6 kişiyle önde basarak Beşiktaş’ın geriden çıkışını güçleştirdi. Beşiktaşlı oyuncular zamanlama sıkıntıları, şut-çalım arasında zaman zaman kararsızlıklar yaşadı. Rakip sahada çok daha hızlı düşünmeleri gerekiyordu.

2-Talisca’nın yokluğu belli oldu mu?

Bence aramadı. Beşiktaş’ın oynayacağı oyunun ne olacağı ilk 10 dakikada saklı. Yerden ayağa pas, üçgenler, verkaçlar ve doğaçlamalar. İlk devre Beşiktaş, Talisca’yı değil, ilk maçtaki Monaco’yu aradı. Çünkü o Monaco lokum gibiydi buysa taş gibi! Sorun o.

3-İkinci devre olası hamleler ne olabilir?

Bir sakatlık falan olmazsa, Güneş, 20 dakika kadar daha bu kadroyla devam eder gibi. Gökhan Gönül’de bir sıkıntı var gibi. O çıkarsa bir çok oyuncunun yeri değişir. Adriano sağ, Tosic sola Mitrovic veya Medel de stopere girer. Gönül çıkmazsa ben ilk girecek ismin Negredo olacağını düşünüyorum.