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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Şampiyonluğa Luyindama ve Marcao etkisi

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Şampiyonluğa Luyindama ve Marcao etkisi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Christian Luyindama ile Marcao, savunmadaki performanslarıyla dikkati çekti.

Sezon başında kadrosunda stoper olarak Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Ozan Kabak'ı bulunduran sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda savunmadan istediği verimi alamadı.

Ligde ilk yarıda Maicon ve Ozan Kabak 13'er, Serdar Aziz 10, Ahmet Çalık ise 6 müsabakada forma giydi. Galatasaray, ilk yarıdaki 17 lig karşılaşmasında kalesinde 21 gole engel olamadı.

Devre arasında savunma değişti

Sarı-kırmızılı ekipte, savunmanın göbeği devre arasında yenilendi.  Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Ozan Kabak 11 milyon avroya Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Maicon, 1 milyon 700 bin avro bedelle 1,5 sezonluğuna Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına kiralandı. Sözleşmesi feshedilen Serdar Aziz'den ise 2 milyon 300 bin avro tazminat elde edildi.

Bu futbolcuların yerine 4 milyon avro bonservis bedeliyle Portekiz'in Chaves takımından 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ile Belçika temsilcisi Standard Liege'den 25 yaşındaki Christian Luyindama ise 3 milyon avro kiralama ücretiyle kadroya katıldı.

Güç kattılar

Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun gelişiyle sezonun ikinci yarısında daha iyi bir savunma grafiği çizdi.  Luyindama, transfer olduktan sonra 14 lig maçının 11'inde oynarken, Marcao ise 16 lig karşılaşmasının 14'ünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısındaki 16 karşılaşmada 11 gol yedi.  Sezonun ilk yarısında maç başına kalesinde ortalama 1,23 gol gören Galatasaray, ikinci yarıda ortalamayı 0,68'e düşürdü ve şampiyonluğa ulaştı.

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Şampiyonluğa Luyindama ve Marcao etkisi

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