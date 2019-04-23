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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şampiyonluğa 450 dakika var

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Şampiyonluğa 450 dakika var

5 maçta 15 puan Galatasaray'ı şampiyon yapar.

G.Saray, farkı 3’e indirdiği Başakşehir ile sondan bir önceki hafta evinde oynayacak olmanın da avantajıyla şampiyonluk inancını zirveye çıkardı. Puan farkı 8 olduğunda, “Kapatırız” dediğini hatırlatan Terim, zafere 5 maç kaldığını vurguladı.

FATiH Terim, ligde kalan maçlar tablosunu işaret edip, futbolcularıyla şampiyonluk konuşması yaptı. Başakşehir’in, Rizespor’a takılması, Galatasaray’ın da Kayserispor’u yenmesiyle puan farkının 3’e inmesi Aslan’da 22. şampiyonluğa olan inancı zirveye çıkardı. Yarıştaki rakibiyle sondan bir önceki hafta Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı için ipleri eline geçirme şansı doğan sarı kırmızılı takımda Fatih Terim, takımına yeni hedefi aktardı.

Bu bizim DNA’mızda var

3 MART 2019 tarihinde 1-1 sona eren Erzurumspor karşılaşması sonrasında, “8 puan da 18 puan da kapanır. Yeter ki biz kazanalım” açıklaması yapan Fatih Terim, oyuncularına bu sözlerini hatırlatıp son 5 maçta 15 puan kazanmaları gerektiğinin altını çizdi. Kalan 5 maçı da kazanmaları halinde 22. şampiyonluğuna ulaşacaklarını belirten Terim, önemli de bir başarı istatistiğinden bahsedip “Bu tablo Galatasaray’ın DNA’sında var” dedi.

‘Kapanır’ dedik, kapandı

GALATASARAY’ın şampiyonluğa ulaştığı sezonlarda final maçlarını her zaman tam konsantrasyon ve başarı ile tamamladığını belirten Terim, “Biz yeter ki kazanalım, vazgeçmeyelim, sonuna kadar futbolumuzu oynayalım. Hep bunu demiştik. Gördünüz fark kapandı. Şimdi bundan sonrasını siz belirleyeceksiniz! Bugün şampiyonluğa sadece 450 dakika ve 5 maç uzaktayız. Finallerde yine Galatasaray gibi oynar, kenetlenir, odaklanır isek şampiyonluk için 22 diyeceğiz” diye konuştu.

İşte Fatih Terimin yasakları
İşte Fatih Terim'in yasakları!

BAŞAKŞEHiR 62

· GÖZTEPE

· D.G. SİVAS (D)

· ANKARAGÜCÜ

· G.SARAY (D)

· A.ALANYA

G.SARAY 59

· A.KONYA (D)

· BEŞiKTAŞ

· Ç.RiZE (D)

· M.BAŞAKŞEHiR

· D.G. SiVAS

BEŞiKTAŞ 56

· ANKARAGÜCÜ

· G.SARAY (D)

· A.ALANYA

· TRABZON (D)

· KASIMPAŞA

Fatih Terim 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Takımımın vazgeçmemesi hepimizi mutlu etti"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
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