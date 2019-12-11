Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında bu akşam oynanan son maçların ardından tur atlayan takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.
G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.
Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.
Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea de adlarını son 16 turuna yazdırdı.
F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1
Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2
G Grubu
Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2
Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0
H Grubu
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1
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