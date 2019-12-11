Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.



G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.

Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.

Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea de adlarını son 16 turuna yazdırdı.

F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1

Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2



G Grubu

Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2

Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0



H Grubu

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1



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