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GeriFutbol Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu
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Futbol
aa-spor
11.12.2019 - 01:58, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu

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Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında bu akşam oynanan son maçların ardından tur atlayan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.

G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.

Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.

Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea de adlarını son 16 turuna yazdırdı.

F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1
Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2

G Grubu
Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2
Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0

H Grubu
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1

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