Şampiyonlar Ligi'ni 7 takım garantiledi!
UEFA önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan takımları açıkladı! İşte detaylar...
UEFA.com'da Şampiyonlar Ligi'nde şu anki tabloya göre bir değerlendirme yayınlandı. Tabloya göre Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Napoli ve PSG önümüzdeki sezon kesin olarak Devler arenasında yer alacak.
10 ülkeden 24 takımın direkt katılacağı Devler Ligi'nde, yukarıda sıralanan 7 takım haricindeki takımların katılımı henüz kesin değil.
Lig böyle biterse Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında şu takımlar yer alacak:
İspanya: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia
Almanya: Bayern München*, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund
İngiltere: Manchester City*, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur
İtalya: Juventus, Napoli, Roma, Lazio
Fransa: Paris Saint-Germain*, Monaco
Rusya: Lokomotiv Moskva, Spartak Moskva
Portekiz: Porto
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Belçika: Club Brugge
Türkiye: Galatasaray
*İşaretli takımlar birinci torbada yer alacaklar.
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