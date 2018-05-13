Şampiyonlar Ligi'ne son bilet hangi takımın olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
13.05.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'ne son bilet hangi takımın olacak?

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Şampiyonlar Ligi'ne son bilet hangi takımın olacak?

Manchester City şampiyon, Manchester United 2'inci oldu. 70 puanlı 5'inci Chelsea, 72 puanlı 4'üncü Liverpool'un takılmasını bekliyor. Premier Lig'de son gün hesaplarına göz atalım...

Liverpool - Brighton

- Liverpool'da Emre Can, Matip, Gomez sakat. Mane ve Lallana belirsiz.

- Brighton'da önemli bir eksik yok.

- Sezonun ilk maçını Liverpool 5-1 kazanmıştı, Brighton son 12 deplasmandan 3 puanla dönemedi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Liverpool - Brighton
    3
    2,5Üst
    1,25
    6567kez oynandı
Hemen Oyna
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Newcastle - Chelsea

- Newcastle'da Christian Atsu ve Ciaran Clark sakat.

- Chelsea'de Ethan Ampadu ve David Luiz yok.

- Geçen hafta, evinde Huddersfield engelini aşamayan Chelsea'nin kaderi Liverpool'un elinde.

- 70 puanlı 5'inci Chelsea, 72 puanlı 4'üncü Liverpool'un takılmasını bekliyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 459Newcastle - Chelsea
    3
    MS2
    1,40
    8965kez oynandı
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Ligden son düşen takım Swansea mi olacak?

- Stoke engelini kayıpsız geçseler bile, Southampton ile aralarındaki 9 gollük genel averaj eriyecek mi?

- Southampton, evinde, şampiyon Manchester City'i ağırlayacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 460Southampton - Manchester City
    3
    2,5Üst
    1,30
    7684kez oynandı
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İddaa Tahminleri - 13 Mayıs 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 13 Mayıs Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti, iddaa sonuçlarını paylaştı.
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