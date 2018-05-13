Şampiyonlar Ligi'ne son bilet hangi takımın olacak?
Manchester City şampiyon, Manchester United 2'inci oldu. 70 puanlı 5'inci Chelsea, 72 puanlı 4'üncü Liverpool'un takılmasını bekliyor. Premier Lig'de son gün hesaplarına göz atalım...
Liverpool - Brighton
- Liverpool'da Emre Can, Matip, Gomez sakat. Mane ve Lallana belirsiz.
- Brighton'da önemli bir eksik yok.
- Sezonun ilk maçını Liverpool 5-1 kazanmıştı, Brighton son 12 deplasmandan 3 puanla dönemedi.
Newcastle - Chelsea
- Newcastle'da Christian Atsu ve Ciaran Clark sakat.
- Chelsea'de Ethan Ampadu ve David Luiz yok.
- Geçen hafta, evinde Huddersfield engelini aşamayan Chelsea'nin kaderi Liverpool'un elinde.
- 70 puanlı 5'inci Chelsea, 72 puanlı 4'üncü Liverpool'un takılmasını bekliyor.
Ligden son düşen takım Swansea mi olacak?
- Stoke engelini kayıpsız geçseler bile, Southampton ile aralarındaki 9 gollük genel averaj eriyecek mi?
- Southampton, evinde, şampiyon Manchester City'i ağırlayacak.
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