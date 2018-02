Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş mesajı!

Tecrübeli golcü Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.

Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da bu mesajı alıntılayarak, "Beşiktaş onsuz ne yapacak" gönderisini paylaştı. Bu twit kısa zamanda büyük etkileşim aldı.

How will @Besiktas get on without this man? 🤔 #UCL https://t.co/pBOaKg1CEK