Şampiyonlar Ligi'nde turlayan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçları çarşamba gecesi oynana mücadelelerle tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren takımların akıbeti de belli oldu.
Bu maçlar arasında Ajax ve Bayern Münih arasında oynanan mücadele adeta nefes kesti.
Amsterdam Arena'da oynanan mücadele 3-3 eşitlikle son buldu. Liderlik mücadelesinde gülen taraf Almanlar oldu ve lider olarak son 16'ya kaldı. Genç kadrosuyla yükselişe geçen Ajax ise ikinci sırada turladı. E Grubu'nda Benfica ise 7 puanla üçüncü sırada UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. AEK Atina ise 0 puanla son sırada Avrupa'ya havlu attı.
LYON TURU BIRAKMADI
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda ise Lyon, zorlu Shakhtar Donetsk mücadelesinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 1-1'i yakaladı ve ikinci olarak adını son 16'ya yazdırdı. 1-0 geriye düşerek 2-1 galip gelen Manchester City ise grubun lideri oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:
E Grubu:
Ajax 3-3 Bayern Münih
Benfica 1-0 AEK Atina
F Grubu:
Manchester City 2-1 Hoffenheim
Shakhtar Donetsk 1-1 Lyon
G Grubu:
Real Madrid 0-3 CSKA MOskova
Viktoria Plzen 2-1 Roma
H Grubu
Valencia 2-1 Manchester United
Young Boys 2-1 Juventus
Şampiyonlar Ligi'ne devam etme hakkı kazanan takımlar şu şekilde:
Liderler: Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, Porto, Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Juventus
İkinciler: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Lyon, Roma, Manchester United
UEFA Avrupa Ligi'ne gidenler (üçüncüler): Club Brugge, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Shakhtar, Viktoria Plzen, Valencia
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