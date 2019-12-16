Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop da katıldı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İşte İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde oluşan eşleşmeler:
Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund
Manchester City - Real Madrid
Barcelona - Napoli
Valencia - Atalanta
Bayern Münih - Chelsea
RB Leipzig - Tottenham
Juventus - Lyon
Atletico Madrid - Liverpool
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 18-19 ile 25-26 Şubat, rövanşları ise 10-11 ile 17-18 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak. İlk maçlarda seri başı takımlar ev sahibi olacak.
HAMİT ALTINTOP SÖZ ALDI
UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop, kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Son 16 turuna katılmış takımlara başarılar diliyorum, gerçekten gururluyuz güzel bir ev sahipliği yapacağız. 2005'ten çok güzel bir deneyimimiz var. Milan - Liverpool finali unutulmazdı. UEFA Kupası finali de düzenledik. 2019-20 Şampiyonlar Ligi Finali'ni sabırsızlıkla bekliyoruz. UEFA'ya yakın bir şekilde çalışıyoruz, güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum." dedi.
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