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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
CNN Türk
24.03.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde primler arttı

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Şampiyonlar Ligi'nde primler arttı

Şampiyonlar Ligi formatı önümüzdeki sezondan itibaren değişirken para ödüllerinde de çılgın artışlar olacak.

Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak takımlar adeta bir servet sahibi olacak. Eski sistem son defa bu sezon uygulanıyor.

Eski sistemde gruplara kalan her takıma 12 milyon 700 bin euro veriliyordu. Yeni sistemde önümüzdeki sezonda itibaren gruplara kalan her takım 15 milyon euro'yu cebine atacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınan beraberlik için takımlar önceden 500 bin euro kazanıyordu. Yeni sezondan itibaren bu para 900 bin euro'ya yükselecek.

Galibiyet için verilen para ödülü ise 1.5 milyon euro'dan 2.7 milyon euro'ya yükselecek. Gruptan çıkıp son 16'ya kalan her takıma bu sezon 6 milyon euro para ödülü verilmişti. Seneye ise bu ödül 9,5 milyon euro olacak.

Son 16 turunu geçip çeyrek finale kalan 8 takım ise bu yıl 6,5 milyon euro ödül aldı. Yeni sezonda ise bu ödül miktarı 10 milyon 500 bin euro olacak. Yarı finale kalan takımlar bu sezon 7,5 milyon euro'yu cebine atacak. Gelecek sene ise bu para ödülü 12 milyon euro'ya yükselecek.

Şampiyonlar liginde finale kalan takımlar bu sezon 11 milyon euro para ödülünü daha garantilemiş olacak. Gelecek sezon ise finale yükselmenin parasal karşılığı 15 milyon euro olacak.

Gelelim şampiyonluğa... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım 15 milyon 500 bin euro ödül kazanacak. 2018/19 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu ise tam 19 milyon euro kazanacak.

Aradaki farkı daha rahat anlayabilmek için Beşiktaş'ın bu sezonki performansını gelecek sene tekrarlaması halinde ne kadar kazanacağını hesaplayıp bu sezonla karşılaştıralım. (TV hakları hariç)

2017-18: Beşiktaş

Gruplara kalma: 12.700.000 Euro

Grupta alınan puan (4G,2B): 7.000.000 euro

Gruptan çıkıp son 16'ya kalma: 6.000.000 euro

Toplam kazanç: 25.700.000 euro

2018-19

Beşiktaş

Gruplara kalma: 15.000.000 Euro

Grupta alınan puan (4G,2B): 12.600.000 euro

Gruptan çıkıp son 16'ya kalma: 9.500.000 euro

Toplam kazanç: 37.100.000

Genel toplama bakılırsa bu sezon sadece katılım payı olarak 32 takıma toplam 406 milyon euro ödendi. Yeni formatta ise 32 takıma katılım payı olarak toplam 480 milyon euro ödenecek.

Bu sezon gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan puanların karşılığı olarak 32 takım toplamda 348 milyon euro kazandı. Gelecek yıl ise bu rakam 600 milyon euro'ya çıkacak.

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