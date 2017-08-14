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Şampiyonlar Lig'inde Play-Off turu programı belli oldu!

Şampiyonlar Lig'inde Play-Off turu ilk maçları yarın ve çarşamba, rövanşları ise 22-23 Ağustos günü oynanacak.

Hürriyet Haber
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Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir'in rakibi yarın İstanbul'a gelecek. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)
21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)
21.45 Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

Çarşamba:

21.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)
21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)
21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)
21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)
21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

Şampiyonlar LigifutbolMedipol Başakşehir
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