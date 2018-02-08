Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipler belli oldu
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka’nın grup maçları tamamlandı ve muhtemel rakipleri de belli oldu.
Temsilcilerimizin son 16 turundaki rakipleri, 14 Şubat’ta İsviçre’nin Mies bölgesindeki FIBA Basketbol Evi’nde düzenlenecek kura çekimi sonrasında belli olacak.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakaları devam ederken son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen temsilcilerimiz Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka’nın gruplarındaki maçlar tamamlandı ve muhtemel rakipleri belli oldu. Bu sene Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden diğer temsilcimiz Gaziantep Basketbol ise yer aldığı B Grubu’nu 18 puanla 7’nci sırada tamamlayarak elendi. Son 16 turuna kalan üç temsilcimizin rakipleri 14 Şubat’ta İsviçre’nin Mies bölgesindeki FIBA Basketbol Evi’nde düzenlenecek kura çekimi sonrasında belli olacak.
Belirlenen torbalara göre Beşiktaş Sompo Japan’in muhtemel rakipleri; UCAM Murcia (İspanya), Neptunas Klaipeda (Litvanya), medi Bayreuth (Almanya) ve Stelmet Enea Zielona Gora (Polonya). Banvit ve Pınar Karşıyaka’nın muhtemel rakipleri ise şöyle; EWE Baskets Oldenburg (Almanya), PAOK (Yunanistan), AEK (Yunanistan) ve Nanterre 92 (Fransa).
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi grup müsabakaları 14’üncü hafta karşılaşmaları ile tamamlanırken, 14’üncü haftada Banvit, konuğu SIG Strasbourg’a 63-80 yenilerek C Grubu’nu 23 puanla ikinci, Beşiktaş Sompo Japan, Nanterres 92’ye deplasmanda 73-68 mağlup olsa da D Grubu’nu 24 puanla birinci, Pınar Karşıyaka ise konuk ettiği ve şampiyonadaki tek namağlup takım olan AS Monaco’yu 84-77 yenerek A Grubu’nu 24 puanla 2’nci sırada tamamladı.
Son 16 Turu
Oynanan grup müsabakalarının ardından, gruplarında ilk 4 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselirken, 5 ve 6’ıncı sıradaki takımlar FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.
Son 16 Turu müsabakaları 6-7 ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Gruplarını ilk ve ikinci sırada bitiren takımlar ikinci maçlarını kendi sahalarında oynarken, üç ve dördüncü sırada bitiren takımlar ilk ayaktaki maçları kendi sahalarında oynayacak.
Temsilcilerimiz Kura Çekiminde Seribaşı Olacak
14 Şubat’ta Basketbol Evi’nde düzenlenecek kura çekiminde gruplarını ilk sırada bitiren takımlar ilk torbada, ikinci bitirenler iki, üçüncü bitirenler üç ve dördüncü bitiren takımlar dört numaralı torbada yer alacak. Bir ve ikinci torbalarda yer alan takımlar seribaşı olacak. Buna göre grubunu ilk sırada bitiren temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan ve gruplarını ikinci sırada tamamlayan temsilcilerimiz Banvit ve Pınar Karşıyaka seribaşı olacak.
Kura çekimine ilk önce üç ve ikinci torbalardan başlanacak. Üçüncü torbadan çekilecek olan takım ikinci torbadaki seribaşı olan bir takımla eşleşecek. Ardından dördüncü ve birinci torbalarla devam edilecek. Dördüncü torbadan gelecek takım, ilk torbadaki seribaşı olan bir takımla eşleşecek. Kulüplerin gruplarında karşılaştıkları takımlarla karşılaşmayacağı son 16 turunda, aynı ülkeden iki takımın eşleşmesine izin verilecek. Ancak temsilcilerimizin bulundukları torbalar gereği bu turda karşılaşma imkanları bulunmuyor.
Çeyrek Finaller ve Dörtlü Final
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek final müsabakaları ise 27/28 Mart ve 3/4 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finallerin ardından Dörtlü Finale katılacak takımların belirlenmesinden sonra Nisan ayının ilk haftasının sonunda Dörtlü Final’in oynanacağı şehir belirlenecek. Çeyrek ve yarı finaller öncesinde tekrar kura çekimi gerçekleşecek.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bir Milyon Avro Kazanacak
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde düzenlenecek Dörtlü Final’in ardından şampiyon olan takım 1 milyon avro kazanırken, ikinci takım 400 bin, üçüncü takım 200 bin, dördüncü olan takım ise 140 bin avroyu kasasına koyacak. Çeyrek finalde elenen takımlara 100 bin avronun ödeneceği ligde, son 16 turunda elenen takımlara 70 bin avro ve grup müsabakalarında elenen takımlara 50 bin avro para ödülü dağıtılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle