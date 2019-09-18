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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
TRT Spor
18 Eylül 2019 - 13:57,

Şampiyonlar Ligi'nde kritik dönemeç! Türk takımları 2019-2020 sezonu itibarıyla...

Şampiyonlar Ligi için kritik karar... İşler artık değişti.

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2019 - 2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı yaşanıyor.

2

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatyaspor ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti...

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Dün gece oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti. Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkardı ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükseldi.

4

Türkiye'nin, UEFA ülke sıralamasında 30,400 puanı bulunuyor. Bu sonuçlarla Türkiye, 10'uncu sıradan 11'inci basamağa geriledi.

5

10'uncu basamakta ise Ukrayna bulunuyor. İlk 10'da bulunan ülkelerin şampiyonları doğrudan Devler Ligi'nde boy gösteriyor.

6

11'inci basamakta bulunan ülkenin şampiyonu ise sadece bir durumda direkt Şampiyonlar Ligi vizesi alabiliyor.

7

Sıralamada ilk 10'da bulunan bir ülke takımının, Devler Ligi'ni kazanması ve bu ekibin ligi Şampiyonlar Ligi'ne katılma bölgesinde bitirmesi gerekiyor.

8

Bu durumda 11'inci basamakta bulunan ülke şampiyonu da eleme oynamadan adını Devler Ligi'ne yazdıracak.

9

Şu anki durumda Türkiye'nin en yakın rakiplerinden Hollanda; 4 takımla, Ukrayna ise 3 takımla Avrupa'da temsil ediliyor.

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12'inci basamakta yer laan Avusturya ise 3 takımla Avrupa'da mücadele ediyor.

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Ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in alacağı her puanın önemi bu nedenle çok büyük...

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