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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
04.10.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyanlar fırtına estirdi!

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Şampiyonlar Ligi'nde İtalyanlar fırtına estirdi!

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında mücadele eden dört İtalyan takımı da sahadan 3 puanla ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasına elde ettikleri galibiyetlerle İtalyan takımları damga vururken, İngiliz takımları ise aldıkları sürpriz mağlubiyetlerle öne çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele eden İtalyan takımları Napoli, Inter, Roma ve Juventus, gruplarında bu hafta oynadıkları tüm maçları kazandı.

C Grubu'nda yer alan Napoli, son Şampiyonlar Ligi finalisti İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0'la geçerek önemli bir sürprize imza attı.

B Grubu'nda Inter, konuk olduğu PSV Eindhoven'i 2-1, G Grubu'nda Roma, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0, H Grubu'nda ise Juventus İsviçre ekibi Young Boys'u 3-0 mağlup etti. İtalyan takımları, son olarak 2005 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Sadece Manchester City kazanabildi

İngiliz takımları ise bu hafta aldıkları sonuçlarla taraftarlarını üzdü. Haftayı mağlubiyetle kapatan Liverpool'un yanı sıra Tottenham da konuk ettiği Barcelona'ya 4-2'lik skorla yenildi.

Bu sezon ligde de beklentileri karşılayamayan Manchester United Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Valencia ile golsüz berabere kaldı.

Son şampiyon Manchester City ise zorlandığı karşılaşmada son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 yendi.

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