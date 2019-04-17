Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve Ajax yarı finale çıkan ilk takımlar oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında bugün iki karşılaşma oynandı. Deplasmanda Juventus ile karşılaşan Ajax, rakibini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İlk maç 1-1’lk eşitlikle sona ermişti.
Dengeli başlayan mücadelenin 28. dakikasında Miralem Pjanic’in asistinde topu ağlara gönderen yıldız isim Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi. Fakat Ajax’ın bu gole cevabı gecikmedi ve 34. dakikada Donny van de Beek ile skor 1-1’e geldi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, devreye hızlı başlayan ekip Ajax oldu. 67. dakikada Lasse Schöne’nin asistinde ağları sarsan Matthijs De Ligt, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Mücadeleden 2-1 üstün ayrılan Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Messi attı Barcelona turladı
Evinde oynadığı maçta Manchester United’ı 3-0 ile geçen Barcelona, yarı finale yükseldi. Barcelona ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.
Camp Nou’da oynanan maçın gol perdesi açan yıldız oyuncu Messi oldu. 16. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan sert vuran Messi takımını 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lionel Messi farkı 2 yaptı ve bu devrenin skorunu ilan etti. 2. yarıya golle başlayan gene İspanyol ekibi oldu. 61. dakikada ağları sarsan Philippe Coutinho farkı 3’e çıkardı ve mücadele Barcelona’nın 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
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