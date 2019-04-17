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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler belli oldu

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve Ajax yarı finale çıkan ilk takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında bugün iki karşılaşma oynandı. Deplasmanda Juventus ile karşılaşan Ajax, rakibini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İlk maç 1-1’lk eşitlikle sona ermişti.

Dengeli başlayan mücadelenin 28. dakikasında Miralem Pjanic’in asistinde topu ağlara gönderen yıldız isim Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi. Fakat Ajax’ın bu gole cevabı gecikmedi ve 34. dakikada Donny van de Beek ile skor 1-1’e geldi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, devreye hızlı başlayan ekip Ajax oldu. 67. dakikada Lasse Schöne’nin asistinde ağları sarsan Matthijs De Ligt, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Mücadeleden 2-1 üstün ayrılan Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Juventus 1-2 Ajax
Juventus 1-2 Ajax

Messi attı Barcelona turladı

Evinde oynadığı maçta Manchester United’ı 3-0 ile geçen Barcelona, yarı finale yükseldi. Barcelona ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

Camp Nou’da oynanan maçın gol perdesi açan yıldız oyuncu Messi oldu. 16. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan sert vuran Messi takımını 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lionel Messi farkı 2 yaptı ve bu devrenin skorunu ilan etti. 2. yarıya golle başlayan gene İspanyol ekibi oldu. 61. dakikada ağları sarsan Philippe Coutinho farkı 3’e çıkardı ve mücadele Barcelona’nın 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler belli oldu

 

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