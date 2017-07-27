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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları sona erdi.

Hürriyet Haber
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. ön eleme turu ilk maçları, 9 müsabakayla tamamlandı

Tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Medipol Başakşehir, konuk olduğu Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı.

Teknik direktörlüğünü Gheorghe Hagi'nin yaptığı Viitorul, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında, ağırladığı APOEL'i 1-0 yendi.

Toplam 15 eşleşmenin bulunduğu 3. ön eleme turunu geçecek takımlar, 1 ve 2 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya): 3-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 3-1

Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Maribor (Slovenya) - Hafnarfjördur (İzlanda): 1-0

Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-1

Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç): 0-0

Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir: 3-3

 

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Şampiyonlar Ligigecenin sonuçlarıBaşakşehir
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