Şampiyonlar Ligi'nde flaş değişiklik!
Teknoloji testleri ve hakemlerin eğitimleri tamamlandı, Şampiyonlar Ligi'nde flaş değişiklik onaylandı!
UEFA resmi sitesinden flaş açıklama!
Teknoloji testlerinin ve hakem eğitimlerinin tamamlandığı, Şubat 2019 itibariyle - Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda VAR kullanılacağı açıklandı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de konuyla ilgili şunları söyledi:
"VAR kullanmaya hazırız. Planladığımızdan daha hızlı bir ilerleme gösterdik ve VAR'ın organizasyonlara girişinin hakemlere çok değerli yardımları olacağına kanaat getirdik. VAR'ın girişiyle birlikte hatalı kararların sayısında azalma olacaktır."
VAR'ın 2019'da ayrıca, UEFA Avrupa Ligi finali, UEFA Uluslar Ligi Finalleri ve Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda da kullanılması kararı alındı.
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