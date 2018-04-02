Şampiyonlar Ligi'nde dev maçlar! Çeyrek final heyecanı...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Rövanş karşılaşmalarının 10-11 Nisan'da oynanmasının ardından yarı finalistler belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
4 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)
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