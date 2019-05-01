Şampiyonlar Ligi'nde DEV MAÇ, TEK MAÇ! Sürpriz değişim...
Ajax'ın Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yenmesiyle yarı final eşleşmeleri start almıştı. Camp Nou'da dev bir maç bu gece bizleri bekliyor! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki sürpriz değişime göz atalım...
- Uzun süredir sakat olan Rafinha dışında takımda önemli bir eksik yok.
- Camp Nou'da oynadıkları son 31 ŞL maçında yenilgi yüzü görmediler! (28G-3B)
- Buradaki son 8 resmi maçta ise fireleri yok, kalelerinde sadece 3 gol gördüler...
LIVERPOOL
- Roberto Firmino'nun durumu maç saati netleşecek. Klopp da Brezilyalı oyuncusu için; "Kendini %100 hazır hissederse sahada olacak." açıklamasını yapmıştı.
- Fabinho ise tam olarak hazır durumda, Henderson ve Wijnaldum'la orta üçlüyü oluşturacak.
- Steven Gerrard 21 golle Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi durumunda. Salah, Firmino ve Mane ise 14 golle Gerrard'ı takip ediyor. Tesadüfün böylesi, geçen sezonu hepsi 10'ar golle tamamlamıştı, bu sezon hepsi istatistiklerine 4'er gol ekledi...
MİSLİ.COM ÜYELERİ BARCELONA'YA GÜVENİYOR!
TEK MAÇ'a Misli.com'dan iddaa oynayan bahissevelerin %34'lük kesimi 1,65 orandan Barcelona galibiyetine güveniyor.
%14'lük kısım ise maçta en az 3 gol çıkacağını düşünüp "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş durumda...
Bu maça "özel" etkinlik tercihleri de açılmış durumda ve dikkat çeken değişim ise Liverpool tarafında yaşandı! "İlk Golü Hangi Takım Atar?" tercihinde Liverpool'un iddaa oranı 2,90'dan 2,30'a geriledi!
MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY GOLLERDEN YANA!
Levante'yi tek golle geçerek şampiyonluğa ulaşan Barcelona'nın elinde iki önemli hedef daha var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve bunun dışında 25 Mayıs'ta Valencia ile oynayacağı Kral Kupası Finali'nde kupayı almak.
Liverpool ise Premier Lig'de şampiyonluk yarışına devam ediyor ancak işi kolay değil. Liverpool, Porto ve Bayern Münih deplasmanlarında gol atmayı başardı. Her iki deplasman maçında toplam 7 gol attılar.
Şampiyon olmuş, az da olsa rehavete girmiş bir Barcelona karşısında Liverpool'un bu akşam da gol atabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle önerim GOL VAR!
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Barcelona ve Liverpool son olarak 2016 yılında Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşmış ve İngiliz ekibi maçtan 4-0’lük galibiyetle ayrılmıştı...
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