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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
01.05.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde DEV MAÇ, TEK MAÇ! Sürpriz değişim...

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Şampiyonlar Ligi'nde DEV MAÇ, TEK MAÇ! Sürpriz değişim...

Ajax'ın Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yenmesiyle yarı final eşleşmeleri start almıştı. Camp Nou'da dev bir maç bu gece bizleri bekliyor! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki sürpriz değişime göz atalım...

BARCELONA

- Uzun süredir sakat olan Rafinha dışında takımda önemli bir eksik yok.

- Camp Nou'da oynadıkları son 31 ŞL maçında yenilgi yüzü görmediler! (28G-3B)

- Buradaki son 8 resmi maçta ise fireleri yok, kalelerinde sadece 3 gol gördüler...

LIVERPOOL

- Roberto Firmino'nun durumu maç saati netleşecek. Klopp da Brezilyalı oyuncusu için; "Kendini %100 hazır hissederse sahada olacak." açıklamasını yapmıştı.

- Fabinho ise tam olarak hazır durumda, Henderson ve Wijnaldum'la orta üçlüyü oluşturacak.

- Steven Gerrard 21 golle Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi durumunda. Salah, Firmino ve Mane ise 14 golle Gerrard'ı takip ediyor. Tesadüfün böylesi, geçen sezonu hepsi 10'ar golle tamamlamıştı, bu sezon hepsi istatistiklerine 4'er gol ekledi...

Şampiyonlar Liginde DEV MAÇ, TEK MAÇ Sürpriz değişim...

MİSLİ.COM ÜYELERİ BARCELONA'YA GÜVENİYOR!

TEK MAÇ'a Misli.com'dan iddaa oynayan bahissevelerin %34'lük kesimi 1,65 orandan Barcelona galibiyetine güveniyor.

%14'lük kısım ise maçta en az 3 gol çıkacağını düşünüp "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş durumda...

Bu maça "özel" etkinlik tercihleri de açılmış durumda ve dikkat çeken değişim ise Liverpool tarafında yaşandı! "İlk Golü Hangi Takım Atar?" tercihinde Liverpool'un iddaa oranı 2,90'dan 2,30'a geriledi!

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY GOLLERDEN YANA!

Levante'yi tek golle geçerek şampiyonluğa ulaşan Barcelona'nın elinde iki önemli hedef daha var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve bunun dışında 25 Mayıs'ta Valencia ile oynayacağı Kral Kupası Finali'nde kupayı almak.

Liverpool ise Premier Lig'de şampiyonluk yarışına devam ediyor ancak işi kolay değil. Liverpool, Porto ve Bayern Münih deplasmanlarında gol atmayı başardı. Her iki deplasman maçında toplam 7 gol attılar.

Şampiyon olmuş, az da olsa rehavete girmiş bir Barcelona karşısında Liverpool'un bu akşam da gol atabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle önerim GOL VAR!

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Barcelona ve Liverpool son olarak 2016 yılında Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşmış ve İngiliz ekibi maçtan 4-0’lük galibiyetle ayrılmıştı...

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