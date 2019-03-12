Şampiyonlar Ligi'nde DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan ise...
Madrid’de 2-0 sonuçlanan ilk maçın ardından rövanşta, Allianz Stadyumu’nda karşılaşacak ekiplerin mücadelesine Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanabilecek. İşte detaylar...
- Sol bek Alex Sandro cezalı, Juan Cuadrado ile Sami Khedira (hasta) sakat.
- Tecrübeli stoper Andrea Barzagli ve sağ bek Mattia de Sciglio'nun durumları maç saati netlik kazanacak.
- Teknik patron Max Allegri; "Eğer bu maça Juventus için sezonun en önemli maçı gözüyle bakarsak, o zaman sıkıntı yaşarız. 2-0'lık dezavantaja rağmen turu geçen taraf olursak, çok büyük bir iş başarmış olacağız." açıklamasını yaptı.
ATLETICO MADRID
- Kurt forvet Diego Costa ve orta sahanın enerji merkezi Thomas Partey cezalı.
- Savunma kurgusunda yer alan Filipe Luis ile Lucas Hernandez de Torino kafilesinde yer almadı.
- Son 5 resmi maçlarını gol yemeden kazandılar ama son 10 deplasmanın 6'sından galibiyetle dönemediler.
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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Juventus, bu sezon evinde oynadığı 16 lig ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sadece 1 yenilgi aldı. (MS1)
- Juventus, Avrupa kupalarında İspanyol takımları ile oynadığı son 32 iç saha maçının sadece 2’sini kaybetti. (MS1)
- Atletico Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 57 maçın 39’unda 2.5 gol barajı aşılmadı. (5 Gol Altı)
- Atletico Madrid’in son 5 resmi maçı alt bitti. (2.5 Gol Altı)
ORANLAR NE DİYOR?
Taraf seçiminde Juventus’a 1,50 oran açılmış durumda. Beraberliğe 3,25 ve konuk takım galibiyetine ise 4,50 veriliyor. Gol bahislerinde ise öncelik 2.5 Gol Altı tercihinde, oranı 1,50! 2.5 Gol Üstü tercihinin oranı ise 1,85 olarak açıklandı. Bu seçimlerin hepsini TEK MAÇ olarak Misli.com’da bulabilirsiniz.
MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇTA EV SAHİBİNİN KAZANMASINI BEKLİYOR!
TEK MAÇ oynanabilecek bu maçta Misli.com üyelerinin büyük bir çoğunluğunun tercihi; 1.50 orandan Juventus galibiyeti.
MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?
Juventus, rotasyonlu kadrosuyla Udinese engelini kolay geçti. Serie A'da kazanma alışkanlığını sürdüren Juventus için bu mücadelenin önemi çok büyük. Hem taktiksel, hem de bireysel anlamda Juventus’un bu maça çok iyi motive olacağını düşünüyorum.
İspanyol temsilcisi 2-0’lık skor avantajı ile Torino'da tur şansını riske sokmak istemeyecek. Son 5 maçta kalesinde gol görmeyen Atletico Madrid, savunma disiplini ile bu bölgede kusursuz maçlar çıkarıyor.
İlk maçta 2-0’lık skora rağmen oyunun hakimi Juventus olmuştu. İtalya’daki maçta seyirci ve saha avantajı ile galibiyete yakın olacaklardır. Turu getirecek skoru bulmaları zor gibi görünüyor olsa da Juventus kazanmayı başaracaktır.
TEK MAÇ avantajı ile 2-0 ve 2-1’lik skorların değerlendirmeye uygun seçimler olduğunu düşünüyorum.
Juventus'un La Liga takımlarına attığı en güzel goller... (VİDEO)
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