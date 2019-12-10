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Spor Arena
10.12.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. hafta heyecanı başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu haftaki karşılaşmaların ardından sona erecek. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray'da Fransa'nın PSG takımı ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin gruplardaki son karşılaşmaları, 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İşte, son hafta maçlarının programı...

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 5 maçta 2 puan elde ettiği A Grubu'nda çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak.

Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

10 Aralık Salı:

20.55 Napoli (İtalya) - Genk (Belçika)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)

11 Aralık Çarşamba:
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray

23.00 Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

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