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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.09.2019 - 19:50, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'de perde iki maçla açılıyor

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Şampiyonlar Ligi'de perde iki maçla açılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2010 sezonu grup maçları iki karşılaşma ile start aldı. F Grubu'nda Inter - SLavia Prag'ı konuk ederken, G Grubu'nun ilk maçında Lyon sahasında Zenit'i ağırlıyor. İki karşılaşmayı da Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...

Günün saat TSİ 19.55'te başlayan iki karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları start alacak.

Şampiyonlar Ligide perde iki maçla açılıyor

Stadio Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan Inter - Slavia Prag mücadelesini Fransız hakem Ruddy Buquet yönetiyor.

İLK 11'LER

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martínez, Lukaku

Slavia Prag: Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Masopust, Traorè, Soucek, Stanciu, Husbauer; Olayinka

Geçtiğimiz sezon Serie A'da ezeli rakibi Milan'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Inter, F Grubu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.

Yeni sezona Antonio Conte yönetiminde giren Inter, Serie A'da oynadığı 3 maçı da kazanarak lige hızlı bir giriş yaptı. Mavi siyahlılar bu karşılaşmalarda 7 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Çekya'nın köklü ekibi Slavia Prag ise şampiyonlukla tamamlanan 2018-19 sezonunun ardından yeni sezona da iyi başladı ve oynadığı 9 maçta 19 gol atıp 2 gol yiyerek toplam 23 puan toplamayı başardı.

Şampiyonlar Ligide perde iki maçla açılıyor

Groupama Stadyumu'nda oynanan O.Lyon - Zenit karşılaşmasında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Lyon: Lopes, Dubois Denayer Marcelo, Kone, Tousart, Thiago Mendes, Reine Adelaide, Traore Dembele Depay

Zenit: Lunev, Osorio, Ivanovic, Rakitskiy, Douglas Santos, Karavaev, Barrios, Zhirkov, Azmoun, Dzyuba, Driussi

Ligue 1'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan Lyon bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 4 gol yedi.

Sergei Semak'ın çalıştırdığı Zenit ise ligde oynadığı 9 maç sonunda topladığı 20 puanla Krasnodar'ın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligide perde iki maçla açılıyor

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