Şampiyonlar Ligi'de perde iki maçla açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2010 sezonu grup maçları iki karşılaşma ile start aldı. F Grubu'nda Inter - SLavia Prag'ı konuk ederken, G Grubu'nun ilk maçında Lyon sahasında Zenit'i ağırlıyor. İki karşılaşmayı da Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Günün saat TSİ 19.55'te başlayan iki karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları start alacak.
Stadio Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan Inter - Slavia Prag mücadelesini Fransız hakem Ruddy Buquet yönetiyor.
İLK 11'LER
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martínez, Lukaku
Slavia Prag: Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Masopust, Traorè, Soucek, Stanciu, Husbauer; Olayinka
Geçtiğimiz sezon Serie A'da ezeli rakibi Milan'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Inter, F Grubu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.
Yeni sezona Antonio Conte yönetiminde giren Inter, Serie A'da oynadığı 3 maçı da kazanarak lige hızlı bir giriş yaptı. Mavi siyahlılar bu karşılaşmalarda 7 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
Çekya'nın köklü ekibi Slavia Prag ise şampiyonlukla tamamlanan 2018-19 sezonunun ardından yeni sezona da iyi başladı ve oynadığı 9 maçta 19 gol atıp 2 gol yiyerek toplam 23 puan toplamayı başardı.
Groupama Stadyumu'nda oynanan O.Lyon - Zenit karşılaşmasında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Lyon: Lopes, Dubois Denayer Marcelo, Kone, Tousart, Thiago Mendes, Reine Adelaide, Traore Dembele Depay
Zenit: Lunev, Osorio, Ivanovic, Rakitskiy, Douglas Santos, Karavaev, Barrios, Zhirkov, Azmoun, Dzyuba, Driussi
Ligue 1'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan Lyon bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 4 gol yedi.
Sergei Semak'ın çalıştırdığı Zenit ise ligde oynadığı 9 maç sonunda topladığı 20 puanla Krasnodar'ın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.
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