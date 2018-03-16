Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün.. Peki Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları bu akşam çekilecek. Avrupa arenasında çeyrek final heyecanı bu akşam çekilecek kuralar ile başlıyor. Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli olurken, Avrupa Ligi'nde ise son 16 turu rövanş maçları bu akşam tamamlanacak ve kuraya katılacak takımlar belli olacak.Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün.. Peki Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi Şampiyonlar Ligi için TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi için ise TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekimi TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek. Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalan ekipler ise şöyle:
Barcelona
Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih
Sevilla
Juventus
Manchester City
Roma
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler:
Atletico Madrid
Marsilya
Lazio
Sporting Lizbon
RB Leibzig
Arsenal
CSKA Moskova
Salzburg
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