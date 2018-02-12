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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerŞampiyonlar Ligi son 16 turu ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi maç programı
Spor Arena Şampiyonlar Ligi son 16 turu ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi maç programı
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Spor Arena
12.02.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi maç programı

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Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları, yarın oynanacak müsabakalarla başlıyor. Peki Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yarın oynanacak dev maçlara ait bilgiler...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları yarın oynanacak 2 müsabaka ile başlayacak. İlk mücadele İsviçre temsilcisi Basel ile İngiliz temsilcisi Manchester City arasında geçecek diğer müsabaka ise, İtalyan devi Juventus ve İngiltere temsilcisi Tottenham arasında oynanacak.

BASEL - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel, sahasında kupanın favorilerinden İngiliz temsilcisi Manchester City'i konuk edecek. İşte Basel - Manchester City maçına dair merak edilen tüm detaylar...

13 Şubat Salı günü oynanacak Basel - Manchester City maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Maç, Tivibu Spor 3'ten canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den bulabilirsiniz.

Bu maçın rövanşında ise iki ekip İngiltere'de 7 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun 2'nci maçında M.City, 7 Mart Çarşamba günü Basel'i Etihad Stadı'nda konuk edecek.

Ev sahibi Basel, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Manchester United'ın ardından 2'nci olarak son 16'ya yükselerek dikkatleri üzerine çekmişti.

JUVENTUS - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan devi Juventus sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek. İşte Juventus - Tottenham maçına dair merak edilen tüm detaylar...

13 Şubat Salı günü oynanacak Juventus - Tottenham maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den bulabilirsiniz.

Bu maçın rövanşında ise iki ekip İngiltere'de 7 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun 2'nci maçında Tottenham İtalyan ekibini kendi sahasında konuk edecek.

Ev sahibi Juventus Şampiyonlar Ligi 6 karşılaşmada toplam 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak Barcelona'nın ardından 2'nci olarak son 16'ya yükselmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Tümü TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı ise şöyle;

13 Şubat

Basel (İsviçre) - Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya) - Tottenham (İngiltere) (TRT 1 canlı yayın)

14 Şubat

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

20 Şubat

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş

Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

21 Şubat

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

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