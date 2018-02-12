Şampiyonlar Ligi son 16 turu ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi maç programı
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları, yarın oynanacak müsabakalarla başlıyor. Peki Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yarın oynanacak dev maçlara ait bilgiler...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları yarın oynanacak 2 müsabaka ile başlayacak. İlk mücadele İsviçre temsilcisi Basel ile İngiliz temsilcisi Manchester City arasında geçecek diğer müsabaka ise, İtalyan devi Juventus ve İngiltere temsilcisi Tottenham arasında oynanacak.
BASEL - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel, sahasında kupanın favorilerinden İngiliz temsilcisi Manchester City'i konuk edecek. İşte Basel - Manchester City maçına dair merak edilen tüm detaylar...
13 Şubat Salı günü oynanacak Basel - Manchester City maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Maç, Tivibu Spor 3'ten canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den bulabilirsiniz.
Bu maçın rövanşında ise iki ekip İngiltere'de 7 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun 2'nci maçında M.City, 7 Mart Çarşamba günü Basel'i Etihad Stadı'nda konuk edecek.
Ev sahibi Basel, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Manchester United'ın ardından 2'nci olarak son 16'ya yükselerek dikkatleri üzerine çekmişti.
JUVENTUS - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan devi Juventus sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek. İşte Juventus - Tottenham maçına dair merak edilen tüm detaylar...
13 Şubat Salı günü oynanacak Juventus - Tottenham maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den bulabilirsiniz.
Bu maçın rövanşında ise iki ekip İngiltere'de 7 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun 2'nci maçında Tottenham İtalyan ekibini kendi sahasında konuk edecek.
Ev sahibi Juventus Şampiyonlar Ligi 6 karşılaşmada toplam 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak Barcelona'nın ardından 2'nci olarak son 16'ya yükselmişti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
Tümü TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı ise şöyle;
13 Şubat
Basel (İsviçre) - Manchester City (İngiltere)
Juventus (İtalya) - Tottenham (İngiltere) (TRT 1 canlı yayın)
14 Şubat
Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)
20 Şubat
Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş
Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
21 Şubat
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)
Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
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