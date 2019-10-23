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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.10.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi maçları TEK MAÇ! Ajax'ın galibiyetine iddaa'da...

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Şampiyonlar Ligi maçları TEK MAÇ! Ajax'ın galibiyetine iddaa'da...

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda lider Ajax, Johan Cruijff ArenA'da Chelsea ile karşılaşıyor. Kritik maça Misli.com’dan Canlı Bahis yaparak mücadelenin heyecanına ortak olabileceksiniz...

AJAX - CHELSEA

Geçtiğimiz sezon dev bütçeli kulüplerin arasından sıyrılarak genç kadrosuyla finalin kapısından dönen Ajax, uzun yıllar hatırlanacak bir hikayeye imza atmıştı.

Bu yıl da kaldığı yerden devam eden Hollanda temsilcisi, Şampiyonlar Ligi grubuna Valencia ve Lille’i 3-0 yenerek başladı.

En önemlisi Matthijs de Ligt ve Frenkie de Jong gibi isimleri kaybetmelerine rağmen süreklilik yakalamış olmaları.

Bu sezon da David Neres ve Donny van de Beek gibi isimleri yüksek paralara satmaları olası...

Chelsea ise kritik bir noktada bulunuyor.

Evinde Valencia karşısında aldığı mağlubiyeti Lille deplasmanında telafi etmiş olsalar da bu maçta alacakları olası mağlubiyet işleri zora sokabilir.

Öte yandan defansta Andreas Christensen ile orta sahanın Ruben Loftus-Cheek, Ross Barkley ve N’Golo Kante gibi önemli isimleri eksik.

İngiliz ekibinde orta alanın yükü Jorginho ve Kovacic’in omuzlarında olacak.

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

- Ajax, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 3 maçın hem ilk yarısını hem de ikinci yarısını önde tamamladı.

- Ajax, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 7 karşılaşmanın 6’sında en az 2 gol atmayı başardı.

- Chelsea’nin bu sezon çıktığı 13 resmi maçın 10’unun ilk yarısında gol oldu.

Şampiyonlar Ligi maçları TEK MAÇ Ajaxın galibiyetine iddaada...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si Ajax’ın kazanacağı görüşünde...

- Üyelerin %26’sı ise 1.5 ÜST seçeneğini tercih etmiş durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL’IN TERCİHİ

Grupta 2'de 2 yapan Ajax, son yıllardaki müthiş yükselişini ayrılan yıldız isimlerine rağmen bu sezon da sürdürecek gibi.

Frank Lampard'ın göreve geldiği ve transfer yasağı sebebiyle genç oyuncuların yer aldığı bir kadroyla yola çıkan Chelsea, bir nevi 'Feda' dönemi yaşıyor. Takımı ve ligi çok iyi bilen Lampard'ın oyun anlayışında gittiği değişiklik ve genç oyuncuların yüksek motivasyonu İngiliz ekibinin oyununu keyifli hale getiriyor ama bu geçiş döneminde sonuç almak kolay değil. Ajax da zorlu bir rakip.

Maçın ilk yarısında çok yüksek tempo beklemiyorum, taraflar birbirini tartacaktır. "İlk Yarı 1.5 ALT" tercihi ideal duruyor.

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Chelsea'nin Fransız yıldızı Kante'den Man Utd ağlarına enfes bir gol!

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