Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Sneijder ve Hamit Altıntop sürprizi!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı grup kuralarının çekiminde sürpriz isimler var.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bu akşam saat 19.00'da yapılacak. Galatasaray'ın rakiplerinin de belli olacağı kura çekimini sarı kırmızılı takımın eski oyuncuları Wesley Sneijder ile Hamit Altıntop yanı sıra Petr Cech'in yapacağı bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Hamit Altıntop, futbolculuk yıllarında Bundesliga devi Bayern Münih'in formasını da giymişti...
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