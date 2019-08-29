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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.08.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Futbolseverlerin yakından takip edeceği kura çekilişi esnasında yılın futbolcusu da açıklanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, kura çekilişinde Galatasaray'ın hangi torbadan katılacağı ve yılın futbolcusu seçimi hakkında bazı bilgiler

Şampiyonlar Ligi kura çekiliş sonuçları kapsamında grup aşaması netlik kazanacak. Peki, Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, kura çekilişi ve torbalar hakkında detaylı bilgiler

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekilişi, 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da çekilecek. Grupların belli olacağı kura çekilişi, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. 

YILIN FUTBOLCUSU AÇIKLANACAK

Kura çekiminin gerçekleşeceği salonda, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak.

Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da açıklananlar arasında yerini alacak.

GALATASARAY HANGİ TORBADA?

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda Galatasarayın rakibi belli oluyor

İSTANBUL'UN EV SAHİPLİĞİNDE OYNANACAK 2020 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN LOGOSU BELLİ OLDU

UEFA'dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlanan logonun, bu akşam Monaco'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında tanıtılacağı duyuruldu. 

İstanbul'un gün batımında Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, "İstanbul 20 Final" yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda Galatasarayın rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda Galatasarayın rakibi belli oluyor

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