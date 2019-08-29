Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oluyor
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Futbolseverlerin yakından takip edeceği kura çekilişi esnasında yılın futbolcusu da açıklanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, kura çekilişinde Galatasaray'ın hangi torbadan katılacağı ve yılın futbolcusu seçimi hakkında bazı bilgiler
Şampiyonlar Ligi kura çekiliş sonuçları kapsamında grup aşaması netlik kazanacak. Peki, Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, kura çekilişi ve torbalar hakkında detaylı bilgiler
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekilişi, 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da çekilecek. Grupların belli olacağı kura çekilişi, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
YILIN FUTBOLCUSU AÇIKLANACAK
Kura çekiminin gerçekleşeceği salonda, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak.
Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da açıklananlar arasında yerini alacak.
GALATASARAY HANGİ TORBADA?
Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:
1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)
2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)
3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)
İSTANBUL'UN EV SAHİPLİĞİNDE OYNANACAK 2020 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN LOGOSU BELLİ OLDU
UEFA'dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlanan logonun, bu akşam Monaco'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında tanıtılacağı duyuruldu.
İstanbul'un gün batımında Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, "İstanbul 20 Final" yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı.
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