Şampiyonlar Ligi kura çekilişi saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir'in rakibi kim olacak?
Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde Medipol Başakşehir'in rakibi bugün belli oluyor. Rakibi iki farklı varyasyona göre belli olacak olan Medipol Başakşehir, Olympiakos'u elemesi halinde Krasnodar-Porto ya da Club Brugge-Dinamo Kiev karşılaşmaların galiplerinden birisi ile eşleşecek. Medipol Başakşehir'in rakibi, bugün gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi kurası ile netlik kazanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o detaylar
Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimizden birisi olan Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakibini bugün öğrenecek. Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde iki farklı karşılaşmanın galibinden birisiyle eşleşecek olan Medipol Başakşehir, bu eşleşmeye Olympiakos'u elemesi halinde dahil olacak.
Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Çekiliş, Eurosport kanalı ve SporArena'dan canlı olacak takip edilebilecek.
Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (Belçika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.
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