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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.08.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir'in rakibi kim olacak?

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Şampiyonlar Ligi kura çekilişi saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir'in rakibi kim olacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde Medipol Başakşehir'in rakibi bugün belli oluyor. Rakibi iki farklı varyasyona göre belli olacak olan Medipol Başakşehir, Olympiakos'u elemesi halinde Krasnodar-Porto ya da Club Brugge-Dinamo Kiev karşılaşmaların galiplerinden birisi ile eşleşecek. Medipol Başakşehir'in rakibi, bugün gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi kurası ile netlik kazanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o detaylar

Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimizden birisi olan Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakibini bugün öğrenecek. Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde iki farklı karşılaşmanın galibinden birisiyle eşleşecek olan Medipol Başakşehir, bu eşleşmeye Olympiakos'u elemesi halinde dahil olacak.

Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Çekiliş, Eurosport kanalı ve SporArena'dan canlı olacak takip edilebilecek.

Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (Belçika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.

 

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