Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çeyrek final maçları sonrası yarı finalistler belli oldu. Şimdi spor severler Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman olacağını merak ediyorlar. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! Devler Ligi'nde yarı final kuraları 13 Nisan Cuma günü çekilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu kura çekimi 13 Nisan Cuma günü, saat 14.00'te, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Kura çekimi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Takımlar;
Bayern Münih
Roma
Real Madrid
Liverpool
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