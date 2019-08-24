Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kurasının ne zaman çekileceği merak konusu oldu. Başta, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray'a gönül veren taraftarların yanı sıra pek çok futbolsever, Şampiyonlar Ligi grup etabı kura çekimini heyecanla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?
Barcelona, Liverpool, Real Madrid, Juventus ve Bayern Münih gibi devlerin sahne alacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına kısa bir süre kaldı. Ülkemiz adına bir tek Galatasaray'ın olacağı turnuvanın, grup kuraları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Etabı kura çekilişi, 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;
1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund
2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk
3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg
3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova
4. TORBA: Lille, Atalanta
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