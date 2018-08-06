Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe turu geçerse...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Benfica'yı elerse PAOK-Spartak Moskova maçının galibiyle karşılaşacak ve ilk maç İstanbul'da oynanacak.
Buna göre play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK - Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe Benfica'yı elerse ilk maç İstanbul'da oynanacak.
Slavia Prag-Dinamo Kiev ile Standard Liege-Ajax karşılaşmalarını üstün tamamlayanlar da gruplara kalabilmek için karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar rotası ve Lig rotası diye iki farklı kategoride yapılan kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:
Şampiyonlar rotası:
Kızılyıldız (Sırbistan)/Spartak Trnava (Slovakya) - Salzburg (Avusturya)/Shkendija (Makedonya)
Karabağ (Azerbaycan)/BATE (Belarus) - PSV Eindhoven (Hollanda)
Young Boys (İsviçre) - Astana (Kazakistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Malmö (İsveç)/Vidi (Macaristan) - Celtic (İskoçya)/AEK (Yunanistan)
Lig rotası:
Benfica (Portekiz)/Fenerbahçe - PAOK (Yunanistan)/Spartak Moskova (Rusya)
Standard Liege (Belçika)/Ajax (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)/Dinamo Kiev (Ukrayna)
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