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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.01.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi kadrosunda! Alan...

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Şampiyonlar Ligi kadrosunda! Alan...

Transfer döneminin sonuna yaklaşılıyor. Galatasaray'da golcü eksikliği yaşanırken Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber geldi.

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu golcü futbolcu Alan Carvalho'dan kötü haber geldi.

Fransız Yahoo Sport muhabiri Manu Lonjon, Alan Carvalho'nun Çin takımının Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındığını duyurdu. Alan için temasların sürdüğünü belirten Lonjon, Galatasaray'ın Kostas Mitroğlu'na yönelmesinin daha doğru olacağını belirtti.

Muhabir Lonjon'un attığı tweet şu şekilde:

 


Transferin bitmesine yakın Galatasaray'ın forvete kimi alacağı merak konusu...

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Alan 12 pasla golü buldu!İsmi Galatasaray'ın gündeminde olan Alan Carvalho, Çin Ligi'nde forma giydiği Guangzhou Evergrande ile 12 pasın ardından harika bir gol kaydetmişti...
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