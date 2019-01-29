Şampiyonlar Ligi kadrosunda! Alan...
Transfer döneminin sonuna yaklaşılıyor. Galatasaray'da golcü eksikliği yaşanırken Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber geldi.
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu golcü futbolcu Alan Carvalho'dan kötü haber geldi.
Fransız Yahoo Sport muhabiri Manu Lonjon, Alan Carvalho'nun Çin takımının Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındığını duyurdu. Alan için temasların sürdüğünü belirten Lonjon, Galatasaray'ın Kostas Mitroğlu'na yönelmesinin daha doğru olacağını belirtti.
Muhabir Lonjon'un attığı tweet şu şekilde:
Galatasaray multiplie les contacts... et les échecs. Alan Carvalho que la presse annonçait à Istanbul hier soir apparait dans le squad de son équipe pour la LDC asiatique. Tetteh ? Ca bloquerait sur les modalités de paiement. Contact pris avec Mitroglou selon @gouffa83 .— Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) 29 Ocak 2019
Transferin bitmesine yakın Galatasaray'ın forvete kimi alacağı merak konusu...
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle