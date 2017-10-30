Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden! Beşiktaş...

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 4. maçında, çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.
Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.45 Manchester United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)
22.45 Basel (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)
22.45 Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya)
22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Anderlecht (Belçika)
22.45 Roma (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)
22.45 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya)
22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)
1 Kasım Çarşamba:
20.00 Beşiktaş - Monaco (Fransa)
22.45 Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya)
22.45 Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya)
22.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
22.45 Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
22.45 Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya)
22.45 Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
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