Şampiyonlar Ligi heyecanı geri dönüyor! iddaa'da öne çıkan...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
01.10.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi heyecanı geri dönüyor! iddaa'da öne çıkan...

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Şampiyonlar Ligi heyecanı geri dönüyor! iddaa'da öne çıkan...

Yarın oynanacak maçlarda Manchester City, Juventus, Manchester United ve Real Madrid takımları sahne alacak.

Hoffenheim - Manchester City

- Son 3 lig maçını gol yemeden kazanan Manchester City, önümüzdeki hafta oynanacak Liverpool maçı öncesi 'averajla' da olsa liderliği kaptı.

- Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında şok bir Lyon yenilgisi almışlardı, Julian Nagelsmann'ın Hoffenheim'ına karşı neler yapacakları merak konusu!

En Çok Oynanan Bahis
  • 747Hoffenheim - Manchester City
    3
    MS2
    1,20
    19498kez oynandı
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Juventus - Young Boys

- Cristiano Ronaldo açılış maçında kırmızı kart görmüş, sonrasında göz yaşlarına hakim olamamıştı.

- Ronaldo'nun yokluğunda gözler Mario Mandzukic üzerinde olacak.

- Serie A'ya 7/7 ile başlayan Juventus'ta, Young Boys karşısında Khedira'nın durumu da şüpheli.

En Çok Oynanan Bahis
  • 748Juventus -(2,00h) Young Boys
    3
    MS1
    2,10
    8743kez oynandı
Hemen Oyna
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Manchester United - Valencia

- West Ham'a kaybedip ağır eleştirilere maruz kalan Jose Mourinho, maç sonrası hedef olarak 'bu sefer' Anthony Martial'ı seçti.

- 'Herkes, haftalardır Martial'ı soruyordu. Bugün Alexis Sanchez'i kesip onu oynattım.' diyerek, üstü kapalı bir şekilde 'Alın size Martial!' mesajı verdi. Sular pek durulacak gibi değil...

En Çok Oynanan Bahis
  • 753Manchester Utd - Valencia
    3
    MS1
    1,45
    14557kez oynandı
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CSKA Moskova - Real Madrid

- Önce Isco, ardından Marcelo... Son kurban da Gareth Bale oldu.

- Rusya kafilesinde 3 önemli isim yer almayacak. Sergio Ramos'un da bu isimlerin yanına ekleneceği söyleniyor.

- Yıldız isimlerin eksikliğinde öne çıkması beklenen ise Marco Asensio!

En Çok Oynanan Bahis
  • 751Cska Moskova - Real Madrid
    3
    MS2
    1,40
    17210kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 1 Ekim 2018Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 1 Ekim Pazartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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