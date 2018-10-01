Şampiyonlar Ligi heyecanı geri dönüyor! iddaa'da öne çıkan...
Yarın oynanacak maçlarda Manchester City, Juventus, Manchester United ve Real Madrid takımları sahne alacak.
Hoffenheim - Manchester City
- Son 3 lig maçını gol yemeden kazanan Manchester City, önümüzdeki hafta oynanacak Liverpool maçı öncesi 'averajla' da olsa liderliği kaptı.
- Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında şok bir Lyon yenilgisi almışlardı, Julian Nagelsmann'ın Hoffenheim'ına karşı neler yapacakları merak konusu!
Juventus - Young Boys
- Cristiano Ronaldo açılış maçında kırmızı kart görmüş, sonrasında göz yaşlarına hakim olamamıştı.
- Ronaldo'nun yokluğunda gözler Mario Mandzukic üzerinde olacak.
- Serie A'ya 7/7 ile başlayan Juventus'ta, Young Boys karşısında Khedira'nın durumu da şüpheli.
Manchester United - Valencia
- West Ham'a kaybedip ağır eleştirilere maruz kalan Jose Mourinho, maç sonrası hedef olarak 'bu sefer' Anthony Martial'ı seçti.
- 'Herkes, haftalardır Martial'ı soruyordu. Bugün Alexis Sanchez'i kesip onu oynattım.' diyerek, üstü kapalı bir şekilde 'Alın size Martial!' mesajı verdi. Sular pek durulacak gibi değil...
CSKA Moskova - Real Madrid
- Önce Isco, ardından Marcelo... Son kurban da Gareth Bale oldu.
- Rusya kafilesinde 3 önemli isim yer almayacak. Sergio Ramos'un da bu isimlerin yanına ekleneceği söyleniyor.
- Yıldız isimlerin eksikliğinde öne çıkması beklenen ise Marco Asensio!
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