Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında gruplar öncesi son aşama olan play-off turu maçları devam ederken, grup etabı kuralarının ne zaman çekileceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kurası çekimi ne zaman?
Avrupa'nın önde gelen liglerinden dev kulüplerin boy gösterdiği, ülkemiz adına da bu yıl yalnızca Galatasaray'ın olacağı Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçları heyecanının başlamasına artık sayılı günler kaldı. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve maçlarına ilişkin ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Etabı kura çekilişi, 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;
1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund
2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk
3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg
3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova
4. TORBA: Lille, Atalanta
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