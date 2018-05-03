Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi finali, 2 Mayıs tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından belirlendi. Roma'nın Liverpool karşısında toplamda 7-6 mağlup olması, Real Madrid'in ise Bayern Münih'i iki maçın toplamında 4-3 mağlup etmesinin ardından finalin adı, Real Madrid Liverpool oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi finali hakkında merak edilen bazı detaylar
Şampiyonlar Ligi final maçı, futbolseverler tarafından merakla sorgulanmaya devam ediyor. 2-3 Mayıs tarihlerinde oynanan karşılaşmaların ardından netlik kazanan Şampiyonlar Ligi finali, Ukrayna'nın Kiev kentinde oynananacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte, merak edilen o detaylar
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Liverpool'un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 26 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.45'te yayınlanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ
REAL MADRİD
UEFA kulüp sıralaması: 1
Avrupa Kupası finalleri: 12 galibiyet 3 mağlubiyet
En son kupa: 2017, 4-1 ile Juventus karşısında kazandı
Muhtemel ilk 11'i: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Isco, Casemiro, Modrić, Kroos; Benzema, Ronaldo
Karşılaştığı takımlar;
H Grubundan çıktı
Son 16'da: Toplamda 5-2 ile Paris
Çeyrek Final'de: Toplamda 4-3 ile Juventus
Yarı Finalde: Toplamda 4-3 ile Bayern Münih'i eledi.
LİVERPOOL
UEFA kulüp sıralaması: 24
Avrupa Kupası finalleri: 5 galibiyet 2 mağlubiyet
En son kupa: 2007, 2-1 ile Milan karşısında kazandı
Muhtemel ilk 11'i: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané
E Grubundan çıktı
Son 16'da: Toplamda 5-0 ile Porto
Çeyrek Final'de: Toplamda 5-1 ile Manchester City
Yarı Finalde: Toplamda 7-5 ile Roma'yı eledi.
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