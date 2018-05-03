Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
03.05.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi finali, 2 Mayıs tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından belirlendi. Roma'nın Liverpool karşısında toplamda 7-6 mağlup olması, Real Madrid'in ise Bayern Münih'i iki maçın toplamında 4-3 mağlup etmesinin ardından finalin adı, Real Madrid Liverpool oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi finali hakkında merak edilen bazı detaylar

Şampiyonlar Ligi final maçı, futbolseverler tarafından merakla sorgulanmaya devam ediyor. 2-3 Mayıs tarihlerinde oynanan karşılaşmaların ardından netlik kazanan Şampiyonlar Ligi finali, Ukrayna'nın Kiev kentinde oynananacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte, merak edilen o detaylar

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Liverpool'un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 26 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.45'te yayınlanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

REAL MADRİD
UEFA kulüp sıralaması: 1
Avrupa Kupası finalleri: 12 galibiyet 3 mağlubiyet
En son kupa: 2017, 4-1 ile Juventus karşısında kazandı

Muhtemel ilk 11'i: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Isco, Casemiro, Modrić, Kroos; Benzema, Ronaldo

Karşılaştığı takımlar;

H Grubundan çıktı
Son 16'da: Toplamda 5-2 ile Paris
Çeyrek Final'de: Toplamda 4-3 ile Juventus
Yarı Finalde: Toplamda 4-3 ile Bayern Münih'i eledi.

LİVERPOOL
UEFA kulüp sıralaması: 24
Avrupa Kupası finalleri: 5 galibiyet 2 mağlubiyet
En son kupa: 2007, 2-1 ile Milan karşısında kazandı

Muhtemel ilk 11'i: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané

E Grubundan çıktı
Son 16'da: Toplamda 5-0 ile Porto
Çeyrek Final'de: Toplamda 5-1 ile Manchester City
Yarı Finalde: Toplamda 7-5 ile Roma'yı eledi.

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