Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Liverpool Tottenham maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nin 2018-2019 sezonu şampiyonu İngiliz ekibi Chelsea oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan final maçında Chelsea, Arsenal'ı 4-1 yenerek kupayı müzesinde götürdü. Bu gelişmenin ardından, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Liverpool Tottenham maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde final maçının yapılacağı ve Avrupa'nın bu yılki en büyüğünün belli olacağı tarih, futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Liverpool ile Tottenham'ın karşılaşacağı maça kısa bir süre kala, müsabakanın tarih bilgisi merak konusu oldu. İşte, Liverpool Tottenham maçı ilişkin tüm detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması, 1 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak. TSİ saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.
Öte yandan bu müsabaka ile Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıkacak. Liverpool ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine final oynamış ancak rakibi Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak kupayı müzesine götürememişti.
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