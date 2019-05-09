Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Liverpool Tottenham maçı hangi tarihte?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün akşam Tottenham, deplasmanda Ajax'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. İki gece önce ise Liverpool, sahasında Barcelona'yı 4-0 yenerek finale yükselen ilk takım olmuştu. Bu gelişmelerin ardından, Şampiyonlar Ligi finali için tarih araştırmaları başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Liverpool Tottenham maçı hangi tarihte?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adını finale yazdıran iki takım da netleşti. Şampiyonlar Ligi finali bu yıl iki İngiliz ekibi arasında yapılacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nin final tarihi hakkında detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması, 1 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak. TSİ saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.
Öte yandan bu müsabaka ile Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıkacak. Liverpool ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine final oynamış ancak rakibi Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak kupayı müzesine götürememişti.
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