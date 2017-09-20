Şampiyonlar Ligi finali Madrid'de

UEFA, 2018-19 sezonunda düzenlenecek olan organizasyonlarının final yerlerini belirledi. Nyon'da yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa yerleri belli oldu.
Alınan kararlara göre 2019 Şampiyonlar Ligi finali Atletico Madrid'in yeni stadı Estadio Metropolitano'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise Azerbaycan'a verildi. 29 Mayıs 2019'da düzenlenecek olan organizasyon Bakü Olimpiyas Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
14 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan Süper Kupa finali ise İstanbul'da Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.
2019 Süper Kupa finali Vodafone Park'ta2019 UEFA Süper Kupa final maçı Beşiktaş'ın Stadı Vodafone Park'ta oynanacak.