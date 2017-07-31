« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Şampiyonlar Ligi elemelerinde rövanş zamanı

Şampiyonlar Ligi elemelerinde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu rövanşları, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında, Belçika ekibi Club Brugge'ü 2 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te ağırlayacak.

Üçüncü ön eleme turunda oynanacak rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:
20.00 Sheriff (Moldova) - Karabağ (Azerbaycan) (0-0)

2 Ağustos (Çarşamba):
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - AEK (Yunanistan) (2-0)
20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viitorul (Romanya) (0-1)
20.00 BATE (Belarus) - Slavia Prag (Çekya) (0-1)
20.45 Medipol Başakşehir - Club Brugge (Belçika) (3-3)
21.00 Kopenhag (Danimarka) - Vardar (Makedonya) (0-1)
21.15 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-3)
21.15 Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya) (2-2)
21.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (0-2)
21.30 FH Hafnarfjördur (İzlanda) - Maribor (Slovenya) (0-1)
21.45 Ajax (Hollanda) - Nice (Fransa) (1-1)
21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Partizan (Sırbistan) (3-1)
21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya) (1-1)
21.45 Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya) (0-0)
21.45 Legia (Polonya) - Astana (Kazakistan) (1-3) 

Şampiyonlar LigiBaşakşehirElemeler
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL