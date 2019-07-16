Şampiyonlar Ligi elemeleri CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'nın bankosu...
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi eleme heyecanı Misli.com'da CANLI yayınlarla bir başka! Günün öne çıkan maçından son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Şampiyonlar Ligi elemelerinde günün en dikkat çeken karşılaşması, kuşkusuz Malta ile Lüksemburg şampiyonlarını bir araya getiren bu eşleşme olacak...
- Geçtiğimiz sezon yine bu turda MOL Vidi'ye kök söktüren Dudelange, sonrasında Avrupa Ligi grup aşamasına kadar uzayan bir süreç yaşamış ve tarihi bir sezon yaşamıştı.
- Kendi kalitesinden düşük takımlara karşı Avrupa'da iyi sonuçlar alan Valletta ise, deplasmandan 2-2 ile dönüp tur için ufak da olsa bir avantajı cebine koydu.
- İlk maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Douglas Packer'a, vaktinde Juventus'un 150 bin euro bonservis bedeli ödemesi çok enteresan bir detay olarak göze çarpıyor...
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