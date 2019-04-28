Şampiyonlar Ligi bileti için kıyasıya savaş! iddaa'nın favorisi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞampiyonlar Ligi bileti için kıyasıya savaş! iddaa'nın favorisi...
GeriFutbol Şampiyonlar Ligi bileti için kıyasıya savaş! iddaa'nın favorisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
28.04.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi bileti için kıyasıya savaş! iddaa'nın favorisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şampiyonlar Ligi bileti için kıyasıya savaş! iddaa'nın favorisi...

İngiltere Premier Lig'de son 3 haftaya girerken, 2 takım şampiyonluk kovalarken 4 takım ise Şampiyonlar Ligi bileti için savaşıyor! Manchester United ile Chelsea'deki son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

MANCHESTER UNITED

- İyileşme sürecini tamamlayan Ander Herrera maç kadrosuna alındı.

- Son maçlarda hatalı goller yiyen David de Gea'nin kalede "1 numara" olmaya devam etmesi bekleniyor.

- Hafif sakatlıkları bulunan Phil Jones ve Scott McTominay ise maç saati netleşecek.

CHELSEA

- Callum Hudson-Odoi sezonu kapattı.

- Son oynanan Burnley maçını yarıda bırakan N'Golo Kante belirsiz, aynı karşılaşmada kadroda olmayan Antonio Rudiger'in ise Old Trafford'da sahada olması bekleniyor.

- Teknik patron Maurizio Sarri; "Manchester Derbisi'ni kaybettikleri için bize karşı daha çok motive olup kazanmak isteyeceklerdir ama bizim de daha fazla puan kaybına tahammülümüz yok!" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi bileti için kıyasıya savaş iddaanın favorisi...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Manchester United'ın ligdeki son 6 maçının 5'i 2-3 gol aralığında bitti. (TGS 2-3)

- Chelsea'nin ise ligdeki son 9 maçının 8'i 2-3 gol aralığında bitti. (TGS 2-3)

- Manchester United, iç sahadaki son 4 lig maçının 3'ünü kazandı. (MS1)

- Chelsea, deplasmandaki son 7 lig maçının 5'ini kaybetti. (MS1)

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Üst üste kayıplar yaşayan Man Utd, Çarşamba günü oynadığı Man City maçının ilk 45 dakikasında, son zamanlardaki en iyi ilk devreyi izletti, mücadele ve istek olarak... Ancak ikinci yarı gelen gollerle oyundan düştüler.

Chelsea ise ligdeki son 2 maçından 1 puan alabildi. Oyun olarak zaten iyi durumda değilken bir de son haftalardaki hızlı ve genç oyuncusu Hodson-Odoi de sakatlandı.

Man Utd için artık kazanma zamanı!

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

25 gole ulaştı, 1. Lig tarihine geçti! Marco Filipe Lopes Paixao...

Kasımpaşa, Malatya deplasmanına 2 eksikle gidiyor!

Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? United evinde önde!

İlk transfer bitti! Galatasaray...