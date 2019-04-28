Şampiyonlar Ligi bileti için kıyasıya savaş! iddaa'nın favorisi...
İngiltere Premier Lig'de son 3 haftaya girerken, 2 takım şampiyonluk kovalarken 4 takım ise Şampiyonlar Ligi bileti için savaşıyor! Manchester United ile Chelsea'deki son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
MANCHESTER UNITED
- İyileşme sürecini tamamlayan Ander Herrera maç kadrosuna alındı.
- Son maçlarda hatalı goller yiyen David de Gea'nin kalede "1 numara" olmaya devam etmesi bekleniyor.
- Hafif sakatlıkları bulunan Phil Jones ve Scott McTominay ise maç saati netleşecek.
- Callum Hudson-Odoi sezonu kapattı.
- Son oynanan Burnley maçını yarıda bırakan N'Golo Kante belirsiz, aynı karşılaşmada kadroda olmayan Antonio Rudiger'in ise Old Trafford'da sahada olması bekleniyor.
- Teknik patron Maurizio Sarri; "Manchester Derbisi'ni kaybettikleri için bize karşı daha çok motive olup kazanmak isteyeceklerdir ama bizim de daha fazla puan kaybına tahammülümüz yok!" açıklamasını yaptı.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Manchester United'ın ligdeki son 6 maçının 5'i 2-3 gol aralığında bitti. (TGS 2-3)
- Chelsea'nin ise ligdeki son 9 maçının 8'i 2-3 gol aralığında bitti. (TGS 2-3)
- Manchester United, iç sahadaki son 4 lig maçının 3'ünü kazandı. (MS1)
- Chelsea, deplasmandaki son 7 lig maçının 5'ini kaybetti. (MS1)
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Üst üste kayıplar yaşayan Man Utd, Çarşamba günü oynadığı Man City maçının ilk 45 dakikasında, son zamanlardaki en iyi ilk devreyi izletti, mücadele ve istek olarak... Ancak ikinci yarı gelen gollerle oyundan düştüler.
Chelsea ise ligdeki son 2 maçından 1 puan alabildi. Oyun olarak zaten iyi durumda değilken bir de son haftalardaki hızlı ve genç oyuncusu Hodson-Odoi de sakatlandı.
Man Utd için artık kazanma zamanı!
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