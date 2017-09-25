Beşiktaş Leipzig maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma sahne alacak. Mücadele öncesinde karşılaşmanın detayları merak ediliyordu. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Beşiktaş Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar..

Şampiyonlar Ligi - Beşiktaş Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı 26 Eylül Salı akşamı oynanacak. 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Beşiktaş-Leipzig maçına Rus hakem

Siyah-beyazlı takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile yapacağı karşılaşmayı Sergei Karasev yönetecek. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında Almanya temsilcisi Leipzig ile oynayacağı maçta, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev görev yapacak. UEFA'nın açıklamasına göre 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Leipzig arasında yapılacak karşılaşmada, Rus hakem Karasev düdük çalacak.



Maçta Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin yapacak. Maksim Gavrilin'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergei Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada da görev alan Sergei Karasev, ayrıca 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Club Brugge'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı da yönetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında 26 Eylül Salı günü Almanya’nın Leipzig takımını konuk edecek Beşiktaş, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünkü Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyunculara salonda yenilenme programı uygulandı. Diğer futbolcular ise pas, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Almanya BundesLiga’da Türk takımlarının rakipleri haftayı galibiyetle kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda salı günü Beşiktaş’ın konuğu olacak RB Leipzig sahasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28’inci dakikada Jean-Kevin Augustin ve 67’nci dakikada Timo Werner kaydetti. Frankfurt’un karşılaşmadaki tek golünü ise 77’nci dakikada Ante Rebic attı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Başakşehir’in rakibi olan Hoffenheim, sahasında Schalke 04’ü 2-0’la geçti. Mavi-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13’üncü dakikada Dennis Geiger ve 90’ıncı dakikada Lukas Rupp kaydetti.

Çağlar galibiyet göremedi

Almanya’da Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Freiburg, 6’ıncı haftada da galibiyetle tanışamadı. Çağlar’ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Freiburg, deplasmanda Werder Bremen ile 0-0 berabere kaldı.