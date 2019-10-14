Şampiyonlar gibi oynamak isteyenlere öneriler

Bireysel veya takım olarak oynanabilen ve son derece çekişmeli geçen rekabetlere sahne olan espor arenasında mücadele eden oyuncular da adlarından çokça söz ettiriyor. Acer, oyun tutkunlarının becerilerini daha da geliştirebilmeleri için uluslararası profesyonellerden bazı ipuçlarını bir araya getirerek şampiyonlar gibi oyun oynayabilmek isteyenlere bir öneri listesi hazırladı. Rakiplerinin önüne geçmek isteyen oyun tutkunları, bu tavsiyelere kulak vererek becerilerini geliştiriyor ve mükemmele bir adım daha yaklaşıyor.

Oyun türüne göre hazır yüklü ön ayarlardan birini seçip hız kazanmak ve daha hızlı bekleme süresi özelliği sunan bir monitörle kontrollerde hassasiyeti artırmak da dahil olmak üzere, Acer’ın paylaştığı bu püf noktalarıyla oyun tutkunları, rakiplerinin önüne tahmin ettiklerinden çok daha hızlı geçme fırsatı yakalıyor.

Mükemmele ulaşmak antrenmanla mümkün

Acer’ın dikkat çektiği konuların başında, pratik yapmanın önemi geliyor. Söz konusu bir video oyunu olduğu için antrenman yapmanın gereksiz olduğunu düşünenler yanılıyor. Klasik sporlardaki mantıkta bedensel bir antrenman olmasa da becerilerin geliştirilmesi için pratik yapmak büyük önem taşıyor. Yoğun antrenmanlarda gözlerin aşırı yorulabileceği düşüncesi ise VisionCare teknolojilerine sahip monitörlerle tarih oluyor. Zira bu teknoloji uzun süreli antrenmanlarda oyuncuların gözlerinin yorulmasını önlerken, onların mücadeleye her zaman hazır olmasını sağlıyor. Mükemmele ulaşmaya çalışan oyun tutkunlarının oyuna ve antrenmana odaklanmaları kadar önem taşıyan diğer bir nokta ise klavye ve fare kullanılan bilgisayar oyunlarında hangi tuşların ne işe yaradığını bilmek. Genelde oyun kılavuzunda yer alan bu bilgileri öğrenmek kadar bu hareketlerin monitördeki hızı da başarıya giden yolda büyük role sahip. 0,4 ms gibi son derece hızlı bir bekleme süresi sayesinde fare, joystick veya direksiyonda yapılan bir hareket, monitördeki oynanışa mükemmel bir şekilde senkronize oluyor. Düşük giriş gecikmesi oyunlarda daha hassas kontrol sağlıyor.

Hatalardan ders al

Şampiyonlar gibi oyun oynamanın ve mücadeleye her zaman hazır olmanın altın kurallarından biri de sabırlı olma, sinirlenmeme ve yapılan hatalardan ders çıkarma bakış açısına sahip olmak. Oyun içerisinde en yüksek seviyeye çıkma başarısını göstermek kadar en düşük seviyeye geri dönüp tekrar başlamaktan korkmamanın da önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Acer, yeni başlayanlara ve bir profesyonel gibi oyun oynayabilmek isteyenlere, diğer spor dallarında olduğu kadar çok vakit ayırmalarını öğütlüyor. Öte yandan, espor donanımlarının tamamında olduğu gibi kullanılan monitörün teknik özellikleri ve sahip olduğu teknolojiler de oyuncuların becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Acer’ın Predator serisi monitörlerinde de bulunan GameView gibi oynanan oyunun hızına göre monitör ayarlarını değiştiren özelliklerden yararlanmak ve yarış, aksiyon ve spor oyunları için önceden kaydedilen ayarları kullanmak, oyuncuların gelişimlerine katkı sağlıyor.

Başarılı profesyonelleri takip edin, ekipmanınızı iyi seçin

Profesyonel oyuncuların yayınlarından büyük turnuvaları izlemenin de oyun becerisine sağlayacağı katkı da çok oluyor. Yalnızca fantastik oyuncuları izlemekle kalmayıp en yeni ekipmanlar/eğilimler/taktikler hakkında bilgi almanın büyük avantaj sağlayacağı da başlıca kurallardan biri olarak Acer’ın dikkat çektiği unsurların arasında yer alıyor.

Etkileyici oyun atmosferine kapılıp mola vermeyi unutmak ise bir oyuncunun performansına olumsuz etki edecek ögelerin başında geliyor. Oyun sırasında bir veya iki saatte bir mola vermek hem verimliliği artırmak hem de performansı düşürmemek adına kritik önem taşıyor. Gözlerinizi ve beyninizi dinlendirmek, yorgun rakiplere karşı daha dinç olmak için Acer’ın Flickerless ve BlulightShield özelliklerine sahip teknoloji harikası bir monitörünü tercih edebilirsiniz.