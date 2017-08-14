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ŞAMPİYONANIN ARDINDAN...

Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede altın madalya kazandı... 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, madalya sıralamasında 12'nciliği elde etti.

Hürriyet Haber
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyona sona erdi.
Türkiye, şampiyonayı erkekler 200 metrede Ramil Guliyev'in altın ve erkekler 400 metre engellide Yasmani Copello Escobar'ın gümüş madalyası ile tamamladı. Milli takım, 2 madalya ile genel sıralamada 12'nci oldu. ABD, 10 altın, 11 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 30 madalya ile genel sıralamada zirvede yer aldı.
Kenya, 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla 11 madalya toplayarak ikinci, Güney Afrika ise 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla 6 madalya elde ederek üçüncü sırayı elde etti.

Ramil GuliyevLondraTürkiye
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