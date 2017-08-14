ŞAMPİYONANIN ARDINDAN...

Her ne kadar evimiz, kendimizi en fazla güvende hissettiğimiz yer olsa da, yaşadığımız bazı tatsız sürprizler evimizin de, gerekli önlemler alınmadıkça en güvenli yer olmadığını gösteriyor... Olası bir tehlike anında kendimizi, sevdiklerimizi ve değer verdiğimiz her şeyi tek başına, çaresiz bir şekilde tehlikeyle yüz yüze kalmış vaziyette düşünmek bile gerçekten ürkütücü… Peki bu tehlikelere karşı nasıl güvenlik tedbirleri almalıyız? Güvenlik konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Son dönemde gittikçe yaygınlaşan alarm sistemleri nasıl bir koruma sağlıyor? Tüm bu soruların yanıtları haberimizin içinde… İşte detaylar…