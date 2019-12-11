Şampiyon yerle bir oldu! Bir anda devrildi...

Bir çok katılımcının yedeği tokat darbeleri nedeniyle ölüm tehlikesi geçirdiği tuhaf sporda Vasiliy Khamotskiy rakipsiz hale gelmiş durumdaydı.
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Sibiryalı çiftçi karşılaştığı tüm rakiplerini rahatlıkla yenerken, bir çok rakibinin de bayılmasına neden olmuştu.
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Vasiliy Khamotskiy'nin bu yenilmezlik serisi ise acı bir şekilde sona erdi.
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Attığı sert tokatlarla bilinen Khamotskiy ilk hamle yapan taraf olmasına rağmen, rakibi tokadından etkilenmedi.
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Tokat sırası rakibine geçtiğinde ise izleyenlerin hiç beklemediği bir şey oldu.
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Khamotskiy rakibinin tokatıyla bir anda önünde bulunan varilin üstüne yığıldı.
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Görevlilerin yardımıyla zorlukla kaldırılan Sibiryalı çiftçinin baygınlık geçirdiği anlaşıldı.
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Hemen hastaneye kaldırılıran Vasiliy Khamotskiy'nin mini-komaya girdiği ifade edildi.
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Durumunun iyi olduğu belirtilen Khamotskiy hastaneden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, 'Çok güzel vuruştu, beğendim. Birazcık uyuyakalmışım. Devam edebilirdim fakat beni tutup dışarıya çıkardılar.' şeklinde konuştu.
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İspanya La Liga'da geride kalan haftaya damga vuran en klas hareketleri izliyoruz...