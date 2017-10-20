« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>Şampiyon siftah yaptı

Şampiyon siftah yaptı

THY Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olimpia Milano'yu 92-86 mağlup etti. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında 25 Ekim'de Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Temsilcimiz Fenerbahçe, Mediolanum Forum'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-21 önde kapattı. 2'nci periyotta oyundan düşen sarı-lacivertliler, devreye 38-37 geride girdi. 3'üncü periyotta rakip potaya tam 27 sayı gönderen Fenerbahçe, son bölüme girilirken rakibine karşı 64-54'lük üstünlük kurdu. Son periyotta birçok kez fırsat gelmesine rağmen maçı koparamayan sarı-lacivertliler, son saniyelerde Vladimir Micov'un üçlüğüne engel olamadı ve 80-80'lik eşitlikle maç uzatmaya gitti.

Mücadelenin uzatma bölümünde ev sahibi ekibe karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, sahadan 92-86 galip ayrıldı.

THY Avrupa LigibasketbolOlimpia Milano
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL