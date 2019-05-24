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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.05.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Şampiyon, sezonu Sivas'ta noktalıyor! iddaa'da G.Saray galibiyetine...

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Şampiyon, sezonu Sivas'ta noktalıyor! iddaa'da G.Saray galibiyetine...

Başakşehir zaferi sonrası şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu Sivasspor maçıyla noktalayacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

SİVASSPOR

- Son 8 lig maçında galibiyeti olmayan Sivasspor, sadece 4 puan alabildi.

- Geçtiğimiz hafta Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olmalarına rağmen Bursaspor ile Göztepe 0-0 berabere kalarak Yiğidolar’ı ligde tuttular.

- Hafta arası idmanlarda yer alamayan Emre Kılınç forma giymeyecek.

GALATASARAY

- Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Akhisarspor'u de yenerek Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı. Bir haftada 2 kupa ile sarı-kırmızılı taraftarlar bayram etti.

- Sezon boyunca az süre alan isimlerin sahaya çıkması bekleniyor.

- PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim ve Ümit Davala yedek kulübesinde yer almayacak.

- Sakatlıkları devam eden Emre Akbaba ve Mitroglou da bu akşam forma giyemeyecek.

Şampiyon, sezonu Sivasta noktalıyor iddaada G.Saray galibiyetine...

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray ligdeki son 19 maçında yenilgi görmezken, bu 19 maçın 13'ünü kazandı.

- Sivasspor ligde 8 maçtır galibiyete hasret.

- Sivasspor ile Galatarasay arasında oynanan son 13 maçın tamamında 2.5 gol barajı aşıldı.

- Sivasspor iç sahada oynadığı son 5 Galatasaray maçında en az 2 gol kaydederken, kalesinde de mutlaka en az 1 gol gördü. 

MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN, SİVASSPOR TARAFINDA!

Sivasspor hep alt sıralardaki takımlarla oynayınca çok belirleyici bir hale büründü. Artık hedef son maçı kazanarak rahatlamak olacak. Karşısında 1 haftadır şampiyon olup bütün enerjisini harcamış bir takım olacak.

Galatasaray 22.şampiyonluğunu kazanarak büyük bir iş başardı. Final haftalarında rakipleriyle oynayarak kupa almak tüm camiayı rahatlattı. Artık sadece belki Diagne bir rekor denemesi yapabilir yoksa tüm oyuncular çok rahat bu maça çıkacak.

"Sivasspor Kaybetmez" iddaa oranı 1,53'ten 1,45'e düşse de denenebilir.

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