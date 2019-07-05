Şampiyon sahada!
Galatasaray takımı, tatili noktaladı ve yeni sezon öncesinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldi.
Sarı kırmızılı takımda teknik heyet ve oyuncular bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Sarı kırmızılı futbolcuların tatilden genel anlamda iyi durumda döndüğü ve bunun teknik heyeti sevindirdiği gözlendi. Fatih Terim ile yardımcıları, tatil yeni bittiği için ilk idmanlarda fazla yükleme yapmayı düşünmüyor. Galatasaray’da idmanların giderek tempo kazanması bekleniyor.
İki ayrı kamp yapılacak
Galatasaray sezon hazırlıklarının ilk bölümü 14 Temmuz 2019 tarihine kadar İstanbul’da sürdürecek. Galatasaray takımı, 2 günlük iznin ardından 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü Avusturya’nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasında yurt dışı kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. Avusturya’daki bir haftalık kamp süresi sonrası 23 Temmuz 2019 Salı günü Türkiye’ye dönecek.
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