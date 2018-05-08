Şampiyon oldu, forma giymek istediği takımı açıkladı!
Umut Bozok, Süper Lig'de gelmek istediği takımı dile getirdi...
Bu sezon Fransa 1. Ligi'ne yükselen Nimes takımında forma giyen milli futbolcu, Fransa'da bir TV kanalına açıklamalarda bulundu.
Umut Bozok şunları söyledi...
- Bugün için Türkiye Ligi'nin benim adıma doğru yer olduğunu düşünmüyorum. Bir gün yolum düşecek olursa eğer oynayacağım takımın taraftarı olduğum Galatasaray olacağını düşünüyorum.
- Türkiye A Milli Takım'ı hocalarıyla bir bağım yok. Türkiye’nin benimle ilgilenmesi hoşuma gider lakin Ümit Milli hocalarını tanıyorum yalnızca aday kadroya alınmıştım birkaç kez fakat şimdilik bir ilgi yok, haliyle ben de sadece takımıma odaklanıyorum" (Ajansspor)
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